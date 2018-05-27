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Moon: Kim, Trump ile planlanan zirveye sadık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile dün bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kim'in nükleerden arınma taahhütünü teyit ettiğini belirtti.

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Moon: Kim, Trump ile planlanan zirveye sadık

Güney Kore Devlet Başkanı, Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Panmunjom’da bir araya geldi.

Görüşmenin Kuzey Kore liderinin talebiyle yapıldığını belirten Moon, Kim'in ayrıca başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

"Moon ile Kim arasındaki görüşmeler çok iyi gidiyor"

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore lideriyle potansiyel bir zirve için müzakerelerin "çok iyi gittiğini" dile getirdi. 

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, hala 12 Haziran'daki Singapur zirvesi üzerinde düşündüklerini ifade ederek, "çok fazla iyi niyetin" bulunduğu ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının "harika bir şey" olacağı değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Moon ile Kim arasındaki görüşmelerin "çok iyi gittiğini" kaydetti.

Moon Jae-in ve Kim Jong-un daha önce de 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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