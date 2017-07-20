Moldova'da seçim yasalarında değişiklik

Moldova Parlamentosunda yapılan oylamada, siyasi ittifakların meclise girebilmesi için seçim barajının düşürülmesi, yeni seçim bölgeleri oluşturma ve milletvekili adaylarının mal varlıklarını açıklamalarını zorunlu kılan değişiklikler 3'e karşı 74 oyla kabul edildi.

Komünist milletvekilleri oylamayı boykot ederken, parlamento binası önünde yaklaşık 2 bin kişi değişikliği protesto etmek üzere toplandı.

Polis, güvenlik önlemleri kapsamında değişiklikleri destekleyenleri ve karşı çıkanları ikiye ayırdı.

Değişikliklere karşı çıkanlar, değişikliklerle ilgili tartışmaların yapılmadığını belirterek yarın da protestoya devam edeceklerini açıkladı.

Değişiklikleri destekleyenler ise yeni kurallarla artık siyasilerden daha çok hesap sorulabileceğini ve kadınlara yardımcı olunabileceğini savundu.

Moldova'da milletvekili seçimleri gelecek yıl yapılacak.