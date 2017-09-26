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Buradasınız : » » Moğolistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Moğolistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Moğolistan'da iktidardaki Halk Partisi (MPP), Başbakan Yardımcısı Khurelsukh Ukhnaa'yı ülkenin yeni başbakanı olarak seçti.

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Moğolistanın yeni başbakanı belli oldu

Moğolistan'da iktidardaki Halk Partisi (MPP), Başbakan Yardımcısı Khurelsukh Ukhnaa'yı ülkenin yeni başbakanı olarak seçti.

Parlamento Başkanı ve MPP lideri Enkhbold Mieygombo, parti kongresinde yaptığı açıklamada, parti üyeleri tarafından gerçekleştirilen oylamada üç aday arasından Ukhnaa'nın yeni başbakan seçildiğini duyurdu.

Ukhnaa'nın başbakanlığının gelecek hafta parlamento tarafından onaylanacağı belirtildi.

Parlamentoda 8 Eylül'de yapılan oylamayla, yol ve diğer projeler için hükümet sözleşmelerini siyasi ilişkileri aracılığıyla kötüye kullandığı iddiasıyla suçlanan eski Başbakan Jargaltulga Erdenebat ve kabinesi görevden alınmıştı.

MPP'den 30 parlamenter, yaptıkları ortak açıklamada, Erdenebat'ın yaklaşık 328 milyon dolar değerinde yedi sözleşme imzalayarak parlamento prosedürünü ihlal ettiğini ileri sürerek, başbakanı istifaya çağırmıştı.

Başbakan olarak geçen yıl göreve gelen Erdenebat, 7 Temmuz'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidar partisi adayı için oy toplamak amacıyla çocuklu ailelere milyonlarca dolar dağıtmakla da suçlanıyor.

Etiketler: Moğolistan, Moğolistan yeni başbakan
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