Moğolistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları belli oldu

Moğolistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı iş adamı Khaltmaa Battulga kazandı.

Kyodo'nun haberine göre, Genel Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 87'sinin sayıldığını bildirdi.

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklama göre, 54 yaşındaki iş adamı ve Sovyet dövüş sporu "sambo"da eski bir dünya şampiyonu olan Battulga oyların yüzde 50,7'sini aldı. İktidardaki Moğolistan Halk Partisinin (MPP) adayı ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ise yüzde 41 oy aldı.

Zaferini ilan eden Battulga, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek güvenlerini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını belirterek ülkenin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek konusunda güvence verdi.

Enkhbold da düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına saygı göstereceğini açıkladı.

Katılım oranının yüzde 60,41 olduğu seçimde, seçmenlerin yüzde 8,3'ünün de boş oy kullandığı aktarıldı.

Komisyon, Avrupa'dan gelen oy pusulalarını taşıyan uçağın gece yarısından önce başkent Ulan Batur'a gelmesinin beklendiği, bu nedenle sayımın tamamlanmasının gecikeceğini duyurdu.

Battulga, 26 Haziran'da düzenlenen seçimin ilk turunda oyların yüzde 38'ini, Enkhbold yüzde 30,3'ünü almıştı. Oyların yüzde 30,1'ini alan Devrimci Halk Partisi adayı Sainkhuu Ganbaatar ise ilk turda elenmişti.