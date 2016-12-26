Moğolistan'da hava kirliliği protestosu

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da hükümet binalarının yer aldığı meydanda toplanan protestocular ellerinde "Çocuklarımızın geleceği için temiz hava!", "Kirli hava sessiz katil!", "Nefes alamıyoruz!" yazılı pankartlar taşıdı.

Sıfırın altında 20 dereceye aldırış etmeyen protestocular, hükümetten çocuk sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliğiyle mücadele konusunda harekete geçmesini talep etti.

Protestonun organizatörlerinden iki çocuk annesi Purevkhuu Tserendorj, "Bu konuda o kadar umutsuz durumdayız ki yetkililerin öfkemizi ve hayal kırıklığımızı görmeleri için bu protestoyu düzenledik." dedi.

Protestocular, hükümete, çocukların tedavi edildiği kalabalık hastanelerde yatak sayısını arttırma ve hava kirliliğini 2018'e kadar yüzde 80 azaltacak plan hazırlama çağrısında bulundu. Ayrıca hava kirliliğinin en çok etkilediği gecekondu mahallelerindeki anaokullarına hava filtreleri yerleştirilmesi talep edildi.

Ulan Batur'da kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşüyor. Enerji altyapısının ve kaynaklarının sınırlı olduğu ülkede bir kısmı çadırlarda yaşayan insanlar ısınmak için taş kömürünün yanı sıra plastik, kauçuk ve diğer atık maddeleri yakmak zorunda kalıyor. AA