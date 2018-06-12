Moğolistan'da akciğeri temizleyen bir ürün: Oksijen kokteyli

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, Moğolistan’da hava kirliliği belirlenen güvenli sınırdan 133 kat fazla.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı bir raporda, Moğolistan'da kirlilik sorununun "çok kötü" boyutlara ulaştığı, çocukların ve hamile kadınların havadaki kirlilikten dolayı ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Vatandaşlar da hava kirliliği risklerini azaltmak için kalıcı olmayan çözümler bulmaya çalışıyor.

Moğolistanlılar, yüz maskeleri veya anti-smog ürünler satın almanın dışında, akciğerleri temizleyen bir kokteyl içmeye başladı. "Oksijen kokteyli" bir orman içinden yürüyüp nefes almakla bir tutuluyor.

"Oksijen kokteyli"

Ülkenin başkenti Ulan Batur'da yaşayanlar, şehri kuşatan kirliliğin yol açtığı zararın üstesinden gelebilmek için "oksijen kokteyli" üretti.

Kokteyller, konserve oksijenden biraz daha fazla, kutu başına 1,45 sterlin karşılığında satışa sunuluyor. Satışı kış aylarında daha da artıyor.

"Oksijen kokteyli" satıcısı Amgalan Tuvshintogtoh, bir bardak oksijen kokteyli içmenin, ormanda 2-3 saat yürüyüş yapmakla eşdeğer olduğunu söyledi.

"Oksijeni bir kokteyl olarak içerseniz, oksijen vücudunuza normaldekinden daha hızlı girer."

DSÖ işe yaradığını düşünmüyor

Dünya Sağlık Örgütü, bu içeceğin gerçekten işe yaradığını düşünmüyor. DSÖ'nün halk sağlığı departmanının başkanı Maria Neira şunları söyledi:

"Gerçek çözüm, akciğerlerinizde ve kardiyovasküler sistemde hava kirliliğine maruz kalmamak için, hava kirliliğine neden olan problemlerden kaçınmaktır."

Kaynak: AFP