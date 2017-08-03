Mogherini'den Venezuela bildirisi

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da hafta sonu seçimle belirlenen kurucu meclisi etkin temsil ve meşruiyet endişeleri nedeniyle tanımayı reddederken, demokratik ilkelerin daha da zayıflaması durumunda "kademeli olarak" adım atmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB adına Venezuela ile ilgili bildiri yayımladı.

AB ve üye devletlerin, Venezuelalı yetkililerin 30 Temmuz'da kurucu meclisin seçilmesine karar vermesinden büyük üzüntü duyduğu kaydedilen bildiride, seçimin Venezuela'daki krizi daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Seçimlerin gerçekleştiği koşulların, kurucu meclisin Venezuela nüfusunun tüm bileşenlerini etkin bir şekilde temsil etme kabiliyeti hakkında daha fazla şüpheye yol açtığı savunulan bildiride, kurucu meclisin yasal dayanaklarının da belirsiz olduğu vurgulandı.

"AB, kurucu meclisi tanımıyor"

Bildiride, "Bu nedenle AB ve üye devletler, etkin temsil ve meşruiyeti konusunda endişeleri olduğu için kurucu meclisi tanımıyor ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini olayların gidişatını düzeltmek için acil önlemler almaya çağırıyor. Özellikle kurucu meclisin faaliyete geçmesi askıya alınmalı ve Anayasa tarafından öngörülen tüm kurumların nitelikleri açıkça tanınmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Hapisteki tüm muhaliflerin serbest bırakılması gibi daha fazla güven artırıcı önlemlerin de gerekli olduğuna dikkat çekilen bildiride, bu bağlamda AB ve üye devletlerin, gözaltına alınan muhalif liderler Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın nerede olduğu konusunda bilgi istediği belirtildi.

"Kademeli olarak adım atmaya hazırız"

Silahlı sivil gruplar da dahil tüm tarafların şiddete son vermesi ve insan haklarına tam saygı göstermesi çağrısı da yapılan bildiride, "AB ve üye devletler, demokratik ilkelerin daha da zayıflaması ve Venezuela Anayasası'na saygı gösterilmemesi durumunda kademeli olarak adım atmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Ancak, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin çağrısına rağmen AB, ABD'nin aksine şu aşamada herhangi bir yaptırım kararı almadı.

Venezuela'daki olaylar

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 120'yi bulduğu kaydediliyor.