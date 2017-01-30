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Buradasınız : » » Mogherini'den Kanada'daki cami saldırısıyla ilgili açıklama

Mogherini'den Kanada'daki cami saldırısıyla ilgili açıklama

Mogherini, Kanada'daki cami saldırısına ilişkin, "Saldırı bir kez daha terörizmin tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit olduğunu gösterdi." dedi.

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Mogheriniden Kanadadaki cami saldırısıyla ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 6 kişinin öldüğü Kanada'da bir camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Mogherini, Kanada'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının bir kez daha terörizmin, dinleri, inançları ya da uyrukları ne olursa tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit olduğunu gösterdiğini kaydeden Mogherini, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kanada yönetimine başsağlığı diledi.

Kanada gibi, AB'nin de din ve çeşitlilik özgülüğünü, toplumları güçlendiren bir kaynak olarak desteklediğini belirten Mogherini, bu özgürlükleri koruyup, teşvik edeceklerini vurguladı. Mogherini, Kanada ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, şiddet içeren aşırıcılık ve her türlü terörizmle mücadele etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Mogherini, kanada cami, kanada cami saldırısı, AB
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