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Modi'ye Trump'tan Washington daveti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere ABD yeni Başkanı Donald Trump tarafından Washington'a davet edildi.

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Modiye Trumptan Washington daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Washington'a davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Modi'nin telefon aracılığıyla görüştüğü ve iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırarak yeni iş birlikleri hakkında konuştukları söylendi.

Trump, telefon görüşmesinde Hindistan'ı dost olarak gördüğünü söylediği bildirildi.

Beyaz Saray yetkilileri de Modi'yi bu yıl içinde ağırlamayı beklediklerini söylediler.

Hindistan Başbakanı Modi, kasımdaki seçim zaferinin ardından Trump'ı arayarak tebrik etmiş, yeni ABD Başkanının Hindistan'a karşı "dostça yaklaşımını" övmüştü.

Trump seçim kampanyası sırasında Hint-Amerikalı seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışmış, Çin için yaptığı meydan okuyucu yorumların aksine Hindistan hakkında olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermişti. Trump, Modi'nin ülkesinde bürokrasi alanında yaptığı reformları ve ekonomideki büyüme performansını takdir ettiğini belirtmişti.

Etiketler: ABD Başkanı, Donald Trump, Hindistan Başbakanı, Narendra Modi, washington daveti
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