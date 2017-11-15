  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Modern dünyanın utancı: İnsan satışı

Giderek artan yasa dışı insan göçü, yeni trajedileri de beraberinde getirdi. Bunlardan en utanç vericilerinden biri de insanların bir eşya gibi satılması.

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Modern dünyanın utancı: İnsan satışı

Giderek artan yasa dışı insan göçü, yeni trajedileri de beraberinde getirdi. Kaçak göçmenler artık köleleştirilerek, bir mal gibi satılmaya başlandı.

Libya'da çekilen bir görüntü modern köleliğin utanç verici boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntüde, köle olarak satılmak üzere açık artırmaya çıkarılan iki göçmen var.

Açık arttırmaya gelenlerle satışı yapan adam ise görüntülerde yer almıyor. Nijeryalı adam yaklaşık 800 dolara satılırken, diğerleri de satışa çıkarılmayı bekliyor.

Köle satışları Libya'nın kuzey batısındaki gizli kamplarda ve silahların gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Trablus'taki sığınmacı merkezinde yaşayanlar da insan satışlarını doğruluyor.

Aralarında açık artırmaya çıkarıldığını söyleyenler de var.

TRT HABER

Etiketler: Libya, Kölelik, insan satışı
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