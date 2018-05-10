'Mobil Matematik Müzesi' Saraybosna'da

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleşen, çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanan "Mobil Matematik Müzesi"nin yeni durağı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Fatima Gunic İlkokulu oldu.

Okuldaki öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği mobil müzede, katılımcılar eğitim materyalleriyle teorik bilgileri pratiğe dökme şansı buldu.

Mobil müze sorumlusu Özgür Can Yıldız, projenin ilk olarak Türkiye'deki Suriyeli mülteci kaplarında uygulandığını ve bugüne kadar 45 binden fazla çocuğa ulaştıklarını belirterek, bu girişimleri sayesinde çocukların matematiğin korkulacak değil, eğlenceli bir ders olduğunu görmüş olduklarını ifade etti.

Matematiğin bilimin farklı alanlarını kapsadığını aktaran Yıldız, matematiğin günlük hayatın ve her şeyin içinde olduğunu, tırı gezen çocukların da bunu tecrübe ettiğini kaydetti.

Yıldız, müzeye ilginin çok yüksek olduğunu bildirerek, gün sonunda yaklaşık 700 öğrencinin müzeyi gezmiş olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Okul Müdürü Hajrudin Cuprija da çocukların müzede matematiğin somutlaştırılmış halini görmelerinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, müzenin çocuklar için çok faydalı olacağını dile getirdi.

Çocukların gelecekte ne yapacaklarına karar verme konusunda da projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Cuprija, mobil tırın okullarına gelmesinden dolayı gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Mostar şehrindeki bir lisede de sergilenen "Mobil Matematik Müzesi" yarın ülkenin kuzeyindeki Tuzla'da bulunan bir liseyi ziyaret edecek. Söz konusu müze, Bosna Hersek'in ardından Macaristan'a hareket edecek.

Kaynak: AA