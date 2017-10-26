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Mistura, Suriye görüşmelerinin 8. turu için tarih verdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu 28 Kasım'da başlatmayı planladığını açıkladı.

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Mistura, Suriye görüşmelerinin 8. turu için tarih verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu 28 Kasım'da başlatmayı planladığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye toplantısına Cenevre'den videokonferans yoluyla bağlanan Mistura, ülkedeki son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri bilgilendirdi.

Görüşmelerin bu turunda anayasa çalışmaları ve Suriye'de BM gözetiminde seçimler düzenlenmesi konularına odaklanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mistura, 30-31 Ekim'de Astana'da görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mistura'ya, Rakka'nın kurtarılması operasyonlarının ardından Suriye görüşmelerinin, Cenevre Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: birleşmiş milletler, Staffan de Mistura, Cenevre, Suriye görüşmeleri
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