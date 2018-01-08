Mısırlı berberden alevli fırçayla 'çıtır çıtır' saç kesimi

Waild Zidan, müşterilerinin kafasına yanıcı bir toz ve sıvı dökerek saçları tararken saç telleri üzerinde alevli bir fırça gezdiriyor. Mısırlı berber, kullandığı teknik ile taramayı kolaylaştırdığını, saç derisinde kabuklanmayı önlediğini, kıl köklerindeki problemlerini iyileştirdiğini ve sonunda saçların daha yumuşak bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor.

Zidan, "Bu fikir, Hintli ve Pakistanlı berberlerin YouTube videolarını izlediğimde aklıma geldi. Kullandıkları maddeyi buldum ve satın aldım ve popüler kültüre uyarladım'' ifadelerini kullanıyor.

Zidan son trendler hızla yayılırken mesleğinde ilerleyebilmek ve işini büyütmek için farklı yöntemler bulmak zorunda kaldığını dile getirerek, yeni tekniği deneyen bazı müşterilerin önce bazı kuşkuları olduğunu fakat işlem bittikten sonra olumlu tepkiler aldığını söyledi.



Müşterileri ikna etmek oldukça zor



"Bir müşteriyi saçlarını ateşle düzeltmeye ikna etmek çok zordu. Arkadaşlarımdan birine söyledim ve dükkana gelip denemeye ikna ettim. Arkadaşım başta korktu fakat daha sonra korkacak bir şey olmadığını anladı. Arkadaşım ateşle saçlarını düzelttikten sonra aşırı sıcaklık hissetmediğini söyledi. Başka müşterileri ikna etmek için ise arkadaşımın saçına yeni tekniği uygularken çektiğim videoyu kullandım" dedi.



Kaynak: İHA