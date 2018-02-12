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Buradasınız : » » Mısır'ın Sina'daki operasyonları devam ediyor

Mısır'ın Sina'daki operasyonları devam ediyor

Mısır ordusunun, Sina Yarımadası’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 silahlı militanı etkisiz hale getirdiği ve 60 hedefi de imha ettiği belirtildi.

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Mısırın Sinadaki operasyonları devam ediyor

Mısır ordusu resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Sina Yarımadası’nda Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından İçişleri Bakanlığının da katılımı ile sürdürülmekte olan ‘2018 Sina Operasyonu’ çerçevesinde 60 hedef imha edilmiş, 12 tekfirci silahlı militan da etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Rifai açıklamasında, cuma gününden bu yana devam eden operasyonlarda, toplamda "28 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 218 kişinin" de gözaltına alındığını söyledi.

"Sina'nın boşaltılması hedefleniyor"

Söz konusu operasyonu, Mısır resmi ve özel gazetelerinin tamamı manşetten, "2018 Sina Zaferi, "2018 Sina Operasyonu terörün kanadını kırdı" gibi başlıklarla veriyor. Ancak muhalifler, Sina’daki operasyonların seçim yatırımı olduğunu belirterek, "Sina’nın boşaltılmasının" hedeflendiğini iddia ediyor.

Mısır’da muhalif parti ve gruplardan oluşan Sivil Demokratik Hareket geçen çumartesi günü bir toplantı yapmış ve operasyonları eleştirmişti. Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Sina’da teröre karşı yapıldığı duyurulan operasyonların, "terörün artmasına, sivillerin ölmesine ve şehirlerin yıkılmasına" neden olduğu ifade edilmişti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreterliği tarafından operasyonlarla ilgili 9 Şubat Cuma günü yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verilmişti:

“Sina’da başlatılan operasyonlar kaygı ile izlenmektedir. Teröre karşı mücadele ettiğini açıklayan Mısır rejimi aslında terör üretmektedir. Asıl hedef Sina’yı boşaltmaktır.”

Mısır Silahlı Kuvvetleri, geçen cuma günü, Sina Yarımadası’ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: sina, operasyon, mısır
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