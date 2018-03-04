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Mısır'ın Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatını kaybetti

Mısır ordusunun terör gruplarına karşı yürüttüğü "2018 Sina Operasyonu"nda 4 asker hayatını kaybetti, 10 silahlı unsur etkisiz hale getirildi.

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Mısırın Sina Operasyonunda 4 asker hayatını kaybetti

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Sina'daki çatışmalarda bugün 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını ifade etti.

Operasyonlar kapsamında 6 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini ve 10 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini aktaran Rifai, "askeri birlikleri hedef almak için hazırlanan iki bombalı aracın da imha edildiğini" belirtti.

Son açıklamaya göre Sina Yarımadası'ndaki operasyonlar kapsamında hayatını kaybeden asker sayısı 16'ya, etkisiz hale getirilen silahlı unsur sayısı 105'e yükseldi.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası’ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla 9 Şubat'ta "2018 Sina Operasyonu"nu başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sina, operasyon, msıır
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