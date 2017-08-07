  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Mısır'ın ithal demire uyguladığı antidamping vergisi

Mısır'ın ithal demire uyguladığı antidamping vergisi

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Çin ve Ukrayna'dan ithal edilen demire uygulanan geçici antidamping vergisinin süresinin uzatılmadığını duyurdu.

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Mısırın ithal demire uyguladığı antidamping vergisi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2017'de, söz konusu üç ülkeden ithal edilen demire 4 aylık geçici antidamping vergisi uygulanması kararının süresinin uzatılmadığı kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu verginin uygulama süresinin sona ereceği 5 Eylül'den önce neden böyle bir açıklama yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Bakanlığa bağlı Ticari İşlemler Birimi Başkanı İbrahim es-Secini ise yaptığı açıklamada, verginin süresinin uzatılmasıyla ilgili bir karar alınmadığını, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kanunlarına göre, bu vergilerin süresinin uzatılamayacağını dile getirdi. Secini, bakanlıktaki ekibin Türkiye ve Ukrayna'daki demir fabrikalarını ziyaret ederek bu ülkelerin daha önce Mısır makamlarına sundukları beyanatların doğru olup olmadığının inceleneceğini, Mısır'daki fabrikalara gerçekleştirilecek benzer ziyaretlerde de bu üç ülkeden ithal edilen demirin yerli sanayiye verdiği zararın tespit edileceğini bildirdi.

Yıllık demir üretimi 7 milyon, tüketimi ise yaklaşık 8 milyon tonu bulan Mısır, 1 milyon ton demir ithal ediyor.

Etiketler: mısır, demir
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