  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Mısır'dan Katar vatandaşlarına vize uygulaması

Mısır, bugünden itibaren Katar vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı.

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Mısırdan Katar vatandaşlarına vize uygulaması

Mısır'ın Katar pasaportunu taşıyan vatandaşlara getirdiği vize muafiyetinin iptal edildiği ve bugünden itibaren ülkeye gelen Katarlılar için vize işlemlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Mısır vatandaşlarıyla evlenen Katarlı eşler ve çocuklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de 30 Ekim'de, Katar vatandaşlarına vize uygulanması yönünde talimat vermişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, katar, mısır vize
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