  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.426
    EURO 4.065
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mısır'dan İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Mısır'dan İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Mısır’dan İngiltere’ye giden uçaklarda kabin içinde dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırdan İngiltereye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Mısır Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Kahire Havalimanı'ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapılacak uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulamanın Mısır Havayollarına uygulanan güvenlik önlemlerinin İngiltere ulaşım güvenliğine uygun olduğunun kesinleşmesinin ardından cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Türkiye dahil 6 ülkeden İngiltere'ye doğrudan yapılan uçuşlarda yolcuların bazı elektronik cihazları kabine alması mart ayında yasaklanmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden 28 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan "laptop yasağı"nın kaldırıldığı bildirilmişti.

Etiketler: uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER