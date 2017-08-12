  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Mısır'daki tren kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiyye kentinde dün iki trenin karıştığı kazada ölü sayısını 41 olarak açıkladı.

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Mısırdaki tren kazasında ölü sayısı 41e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiyye kentinde dün iki trenin karıştığı kazada ölü sayısını 41 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İskenderiyye'deki tren kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği, şu an hastanelerde tedavi gören 12'si ağır 132 yaralı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tedavisi tamamlanan 47 yaralının ise taburcu edildiği belirtildi.

Mısır devlet televizyonu dünkü haberinde, İskenderiyye'deki tren kazasında 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, resmi haber ajansı MENA da yaralı sayısını 133 olarak geçmişti.

Kazanın sebebine dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel basın ve görgü tanıkları kazaya öndeki trenin arızalanmasının neden olduğunu belirtiyor.

Etiketler: mısır, Tren kazası
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