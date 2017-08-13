  • 13 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mısır'daki tren kazasına yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Mısır'daki tren kazasına yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Mısır'ın İskenderiyye kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı alındığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırdaki tren kazasına yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Mısır'ın İskenderiyye kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı alındığı bildirildi.

Mısır Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İskenderiyye’de iki trenin çarpıştığı, 42 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı kazanın müsebbipleri olarak görülen iki trenin makinisti, birinci trenin yardımcı makinisti, Ebis bölgesinin işaretleme sorumlusu ve ikinci trenin yardımcı makinisti hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili sorumluluklarının belirlenmesi için demiryollarının 7 sorumlu ile 3 çalışanının ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Savcılığın soruşturma boyunca elde edilecek bulgular ışığında kararlar alacağı ifade edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı resmi sözcüsü Halid Mücahid, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarptığını söylemişti.

Kazanın yerel saatle 14.15'te İskenderiyye kentinin Hurşit bölgesinde meydana geldiği belirtilmiş, arkadan gelen trenin lokomotifinin, öndeki trenin ise son iki vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı kaydedilmişti.

Etiketler: mısır, Tren kazası, soruşturma, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER