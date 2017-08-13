Mısır'daki tren kazasına yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Mısır'ın İskenderiyye kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı alındığı bildirildi.

Mısır Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İskenderiyye’de iki trenin çarpıştığı, 42 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı kazanın müsebbipleri olarak görülen iki trenin makinisti, birinci trenin yardımcı makinisti, Ebis bölgesinin işaretleme sorumlusu ve ikinci trenin yardımcı makinisti hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili sorumluluklarının belirlenmesi için demiryollarının 7 sorumlu ile 3 çalışanının ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Savcılığın soruşturma boyunca elde edilecek bulgular ışığında kararlar alacağı ifade edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı resmi sözcüsü Halid Mücahid, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarptığını söylemişti.

Kazanın yerel saatle 14.15'te İskenderiyye kentinin Hurşit bölgesinde meydana geldiği belirtilmiş, arkadan gelen trenin lokomotifinin, öndeki trenin ise son iki vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı kaydedilmişti.