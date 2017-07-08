Mısır'daki saldırıyı "Sina Vilayeti" üstlendi

Terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti", Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 23 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlendi.

Örgüte ait sosyal paylaşım sitesi hesaplarında, Sina'nın Refah kentine bağlı El-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen saldırıyı kendilerinin yaptığı belirtildi.

Saldırıda 5 örgüt militanının öldüğü kaydedilen açıklamada, onlarca askerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Refah kentinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 23 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kuzey Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde "terörist" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik, "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.