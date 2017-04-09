Mısır'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a yükseldi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Başbakan İsmail: Açık bir terör eylemi

Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.

İskenderiye'de ikinci saldırı: 11 ölü, 25 yaralı

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ise 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen intihar eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi.