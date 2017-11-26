  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Mısır'daki saldırıda hayatını kaybedenler için Gazze'de taziye çadırı kuruldu

Gazze'deki Filistinli gruplarca terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye çadırı kuruldu.

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Mısırdaki saldırıda hayatını kaybedenler için Gazzede taziye çadırı kuruldu

Gazze'deki Filistinli gruplar, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye çadırı kurdu.

Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı yakınında kurulan çadıra giden Filistinliler, Mısır bayrakları taşıdı.

Fetih Hareketi kadın liderlerinden Amal Hamad yaptığı açıklamada, "Mısır'la ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için çadıra geldik." dedi.

Mısır halkının hedef alınmasını, Filistin halkının hedef alınmasıyla aynı gördüklerini ifade eden Hamad, terörle mücadelesinde Mısır'ın yanında olduklarını vurguladı.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı bildirilmiş, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiketler: gazze, mısır, taziye çadırı
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