Mısır'daki camiye yönelik saldırıya tepkiler sürüyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kahire'deki İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, May'ın Mısır'daki saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığı belirtildi.

Ariş kentinde Ravda Camisi'ni hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için kendisi ve İngiltere halkı adına başsağlığı dileklerini ileten May, ülkesinin terörle mücadelede Mısır'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında da Sisi'nin başsağlığı dileğinde bulunan May'a en içten takdirlerini ilettiği, terörle mücadele için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Önceki gün cuma namazı vakti Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.