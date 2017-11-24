Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı 200'e yükseldi

Mısır'ın Ariş kentinin batısındaki el-Ravdah camisini hedef alan saldırı, bir intihar bombacısının kendisini havaya uçurmasıyla başladı.

Patlamanın ardından teröristler camiden kaçmaya çalışan cemaatin üzerine ateş açtı.

Teröristler ayrıca bölgeye ulaşmaya çalışan ambulansları taradı. Olayda 130 kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında camide çok sayıda askerin bulunduğu kaydediliyor.

Saldırının DEAŞ terör örgütünün Sina'daki uzantıları tarafından düzenlendiği sanılıyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Mısır'daki saldırıyı kınadı.

"Türkiye, terör saldırıları karşısında kardeş Mısır halkının ve Mısır’ın yanındadır" diyen Bozdağ, terörle ve arkasındaki karanlık güçlerle de mücadelenin şart olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, twitter hesabından yayınladığı mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırı nedeniyle Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

TRT HABER