  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı 184'e yükseldi

Mısır'ın Sina yarımadasındaki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 184'e yükseldi.

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Mısırdaki cami saldırısında ölü sayısı 184e yükseldi

Mısır'da camiyi hedef alan saldırı bir intihar bombacısının kendisini havaya uçurmasıyla başladı.

Patlamanın ardından teröristler camiden kaçmaya çalışan cemaatin üzerine ateş açtı.

Ariş kentinin batısındaki el-Ravdah camisine düzenlenen saldırının ardından bölgeye ulaşmaya çalışan ambulanslar da teröristler tarafından hedef alındı.

184 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısı 80'nin üzerinde.

Saldırı sırasında camide çok sayıda askerin bulunduğu kaydediliyor.  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yayınladığı mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırı nedeniyle Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

TRT HABER

Etiketler: sina yarımadası, mısır, camiye saldırı
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