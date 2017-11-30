Mısır'daki cami saldırısında bilanço artıyor

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Dayanışma Bakanı Gade Valii, Ariş kentinde yer alan Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırıda ölenlerin sayısının 310'a yükseldiğini aktardı.

Vali, saldırıda ölenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat olarak ödenmek üzere 50 milyon cüneyh (2,8 milyon dolar) tahsis edildiğini kaydetti.

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısının 309 olduğu belirtilmişti.

Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA