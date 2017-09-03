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Buradasınız : » » Mısır'da yönetim yanlısı gazeteye basım engeli

Mısır'da yönetim yanlısı gazeteye basım engeli

Devrik Cumhurbaşkanı Mübarek dönemi İçişleri Bakanı Adili'nin yakalanamamasını eleştiren El-Bevvabe News gazetesinin bugünkü sayısı basılmadı.

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Mısırda yönetim yanlısı gazeteye basım engeli

Mısır'da rejim yanlısı yayınlarıyla bilinen El-Bevvabe News gazetesinin, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dönemi İçişleri Bakanı Habib el-Adili'nin yakalanamamasını eleştirdiği haberi nedeniyle bugünkü sayısı basılmadı.

Gazete yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı El-Ahram Matbaası'nın, "emniyet güçlerinin Adili'nin yakalanma süresinin uzamasıyla alakalı manşette yer alan haberin kaldırılmasını istediği" gerekçesiyle gazetenin bugünkü sayısını basmadığı belirtildi.

Bir milletvekilinin, "emniyet güçlerinin Adili'yi yakalayamaması konusunda" İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar'dan bilgilendirme talep ettiği, haberin de bu çerçevede hazırlandığı ifade edilen açıklamada, manşetin "İçişleri Bakanlığı'ndan Adili'ye..Her yıl bayrama kaçak girersin inşallah, paşa" şeklinde atıldığı kaydedildi.

Mübarek dönemi İçişleri Bakanı Adili, "bakanlıktan zimmetine para geçirme" suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

El-Bevvabe News gazetesinin daha önce de hazırladığı bazı haberler nedeniyle sayıları toplatılmıştı.

Etiketler: mısır, Mısır'da yönetim yanlısı gazete
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