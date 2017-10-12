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Mısır'da yeni bir piramit keşfedildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de Altıncı Hanedan (MÖ 2345- MÖ 2181) dönemine ait olduğu düşünülen küçük bir piramitin keşfedildiği bildirildi.

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Mısırda yeni bir piramit keşfedildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de Altıncı Hanedan (MÖ 2345- MÖ 2181) dönemine ait olduğu düşünülen küçük bir piramitin keşfedildiği bildirildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cenevre Üniversitesi'nden İsviçreli ve Fransızlardan oluşan bir arkeolog ekibi, Giza'nın batısındaki Sakkara nekropolünde pembe granitten inşa edilmiş küçük bir piramit buldu." denildi.

Piramitin yüksekliğinin 130 santimetre, taban genişliğinin 110 santimetre olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen arkeolog ekibi başkanı Philippe Collombert, bulunan küçük piramitin Altıncı Hanedan kraliçesi Ankhnespepy II için inşa edilmiş olabileceğini belirtti.

Aynı ekip geçen hafta da Kral Pepy II'nin annesi kraliçe Ankhnespepy II'ye ait bir büyük bir dikilitaş parçası bulmuştu.

Etiketler: mısır, kahire, piramit
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