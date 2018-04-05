  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Mısır'da trafik kazası: 20 ölü

Mısır’ın güneyindeki Sahra yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

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Mısırda trafik kazası: 20 ölü

Suhac Valisi Eymen Abdulmunim'in yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güney illerini birbirine bağlayan Sahra yolunun Suhac-Asvan güzergahında iki yolcu otobüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan iki yolcu kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, sahra, otobüs, mısır, kaza
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