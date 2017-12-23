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Mısır’da trafik kazası: 13 ölü, 8 yaralı

Mısır’da bir midibüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu 8 kişi yaralanırken, 13 kişi yaşamını yitirdi.

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Mısırda trafik kazası: 13 ölü, 8 yaralı

Mısır'ın orta kesiminde yer alan Beni Suveyf ilinin doğu çöl yolunda trafik kazası meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir midibüsün karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu 13 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son 6 ayda 929 kişi öldü, 7 bin 217 kişi yaralandı

Aynı yolda 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında da 13 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Mısır İstatistik kurumundan 17 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre, ülkede son altı ayda meydana gelen trafik kazalarında bin 929 kişi öldü, 7 bin 217 kişi yaralandı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, mısır
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