Mısır'da taşımacılığa da yüzde 10'a kadar zam gelecek

Mısır’da akaryakıta yapılan zammın, taşımacılık fiyatlarını yüzde 8,2 ila 10 etkileyeceği bildirildi.

Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Ali el-Museylihi’nin, akaryakıt fiyatına yapılan zammın ardından taşıma ücretine sınır koyma amacıyla Ticaret Odaları Birliği ile bir araya geldiği belirtilerek, zammın, taşımacılık fiyatını yüzde 8,2 ila 10 etkileyeceği ifade edildi.

Zammın petrol ürünlerini ilgilendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, nihai ürün fiyatına mutlak şekilde uygulanmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Bakanlık, akaryakıt zammından dolayı tedarik kartına sahip vatandaşlara dağıtılan ürünlere ve buğdayın nakliyesine yansıyan farkını karşılayacak.” denildi.

Mısır Petrol Bakanı Tarık Molla, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, normal benzin fiyatlarına yüzde 43, daha çok taksi ve dolmuşlarda kullanılan 80 oktan benzine ise yüzde 55 zam yaptıklarını duyurmuştu.

Karar doğrultusunda en düşük zam yüzde 5,6 ile süper benzine, en yüksek zam yüzde 100 ile tüp gaza yapılmış, motorin fiyatları da yüzde 55 artmıştı.