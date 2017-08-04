Mısır'da silahlı saldırı

Mısır'ın güneyindeki El-Uksur kentinde devriye gezen polis aracını hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esna ilçesinde devriye gezen polisler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araçtaki 2 kişinin silahla ateş ederek karşılık vermesi üzerine 1 polis ile bölgede bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Emniyet güçlerinin kaçan araçtaki saldırganlardan birini yakaladığı ve üzerinde bulunan 2 tüfeğe el koyduğu, diğer saldırganı yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.