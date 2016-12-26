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Mısır'da silahlı gruplara operasyon: 13 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı gruplara yönelik operasyonlarda 13 militanın öldürüldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.

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Mısırda silahlı gruplara operasyon: 13 ölü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır ordusuna ait Apache tipi helikopterler, Kuzey Sina vilayetine bağlı El Ariş kentinde silahlı grupların mevizlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.

Cihad Ebu Tabl ve Ed Dehişe bölgelerini hedef alan hava saldırısında 13 militanın öldürüldüğü, 10'unun yaralandığı bilgisi verildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor. AA

Etiketler: mısır, silahlı gruplar, operasyon, sina yarımadası
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