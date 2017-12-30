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Mısır'da Mursi'ye 3 yıl hapis cezası

Mısır'da darbe yönetimi, eski cumhurbaşkanı Mursi ve beraberinde 24 kişiye ceza yağdırdı. Mursi, yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mısırda Mursiye 3 yıl hapis cezası

Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 24 kişinin yargılandığı "yargıya hakaret" davasında mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre aralarında Muhammed Mursi'nin de bulunduğu 20 kişi 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mursi'ye ayrıca 2 milyon Mısır lirası para cezası verildi.

5 sanık için ise 30 biner Mısır lirası para cezası hükmedildi.

Mahkeme ayrıca davaya konu olan yargıçlara tazminat ödenmesine de karar verdi.

Bu kapsamda, 22 sanığın her biri 1'er milyon, Mursi ise 2 milyon Mısır lirası tazminat ödeyecek.

Karara 60 gün içinde itiraz edilebilecek.

TRT HABER

Etiketler: mısır, mursi
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