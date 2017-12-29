Mısır'da kiliseye saldırı: 9 ölü, 5 yaralı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtildi.

Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de kiliseyi korumakla görevli emniyet güçlerinin, ateş açan saldırganlara karşılık verdiği, saldırganlardan birinin öldürüldüğü, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Mısır Ortodoks Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'da bulunan Mar Mina Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hilvan'ın El-Meşru bölgesinde de bir Kıpti'ye ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği, olayda 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

