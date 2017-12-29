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Mısır'da kiliseye saldırı: 4 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Mısırda kiliseye saldırı: 4 ölü

Devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi öldü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, emniyet birimlerinin Hilvan'daki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği belirtildi.

Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi

Kiliseyi korumakla görevli emniyet memurlarının ateş açan saldırganlara karşılık verdiği ifade edilen haberde, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: saldırı, mısır, kilise
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