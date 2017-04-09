Mısır'da iki büyük patlama

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garbiyye iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a çıktı.

Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.

Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Mısır'da ikinci patlama

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen intihar eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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