  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Mısır'da İhvan yöneticilerine 15 ve 25'er yıl hapis cezası

Mısır’daki Kahire Ceza Mahkemesi, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinin de olduğu 4 kişiye müebbet (25 yıl) 2 kişiye'de 15'er yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

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Mısırda İhvan yöneticilerine 15 ve 25er yıl hapis cezası

Mısır’daki Kahire Ceza Mahkemesi, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de olduğu 4 kişiye müebbet (25 yıl) 2 kişiye'de 15'er yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Kahire Ceza Mahkemesi, İhvan Rehberlik Konseyi Üyesi Muhammed Taha Vehdan ve Şura Meclisi Üyesi Muhammed Sad Aleyva’yi 15'er yıl, ikisi gıyabi, ikisi tutuklu dört sanık hakkında da müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklara "Giza Ceza Mahkemesi Başkanı Mutaz Haffaci’yi öldürmeye teşebbüs, terör örgütü üyesi e yöneticisi olmak, İhvan’dan ayrılma özel gruba üye olmak, patlayıcı madde bulundurmak ve terör amaçlı kullanmak" suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

Kararların nihai olmadığı, temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi. 

Etiketler: mısır, Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İhvan, hapis cezası
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