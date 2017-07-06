  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Mısır'da elektrikte yüzde 42 artış

Mısır'da elektrik fiyatlarına yüzde 18 ila 42,1 arasında değişen oranlarda artış yapıldığı duyuruldu.

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Mısırda elektrikte yüzde 42 artış

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, bugün başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, yedi ayrı fiyat tarifesi uygulanacağını ve yeni zamların bu ay itibarıyla geçerli olacağını söyledi.

Şakir, yeni ücretlendirmenin "elektrik kullanım miktarıyla" doğru orantılı olacağını ifade etti. Buna göre, ayda 0 ila 50 kilowatt arasında elektrik kullanan birinci gruba yüzde 18 zam yapılırken, ayda 1000 kilowatt elektrik ve daha fazlasını harcayan yedinci gruba yüzde 42,1 oranında artış yapılması kararlaştırıldı.

Ülkede geçen hafta akaryakıt ve tüp gaza yüzde 5,6 ila yüzde 100 arasında zam yapılmıştı.

Mısır hükümeti 3 yılda verilecek olan 12 milyar dolarlık krediyi alabilmek için Uluslararası Para Fonunun (IMF) talepleri doğrultusunda sübvansiyonları azaltıyor.

Etiketler: mısır, Mısır'da elektrikte yüzde 42 artış
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