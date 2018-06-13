Mısır'da elektriğe IMF zammı

Mısır Elektrik ve Enerji Bakanı Muhammed Şakir basın toplantısında, elektrik fiyatlarındaki zamlı tarifeyle ilgili bilgi verdi.

En fazla zammın ilk grup olarak isimlendirilen, tüketimi 50 kilovatsaate kadar olan abonelere uygulanacağını belirten Bakan Şakir, bu grupta fiyatların yüzde 69,2 artırıldığını söyledi.

Abonelerin, tüketime göre 7 ayrı kategoride değerlendirildiği ülkede, 7'nci grup olarak ifade edilen 1000 kilovatsaat ve üstündeki tüketim için zammın yüzde 7,4 olduğu duyuruldu.

Yeni uygulamanın Temmuz ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi zammı savunarak, "Elektriğe yapılan zamlar gerçek masraflarının çok altındadır. Devlet olarak hedeflerimize ulaşabilmek için zorluklara beraberce katlanmak zorundayız" dedi.

IMF vergilerin artırılmasını şart koşmuştu

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. 2014 yılında Sisi'nin Cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.

Kaynak: AA