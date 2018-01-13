Mısır'da devlet güvenliğine zarar verenler DGM'ye sevk edilecek

Mısır'da, "devletin iç ve dış güvenliğine zarar vermekle" suçlananların 'Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne (DGM) sevk edileceği kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Mısır Başbakanı Şerif İsmail'e vekalet eden Mustafa Medbuli'nin aldığı kararla "İzinsiz toplanma, izinsiz gösteri düzenleme, ulaşımı aksatma, halkı korkutma, baltacılık yapma, çalışma özgürlüğüne saldırı, kamu malına zarar verme, terör kanunlarını ihlal etme, ibadethanelere saldırma, devletin iç ve dış güvenliğine zarar verme" gibi suçları işleyenlerin Başsavcılık tarafından DGM'lere sevk edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kararın şu ana kadar mahkemelere sevk edilmemiş davalar için geçerli olduğu belirtildi.

Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan olağanüstü DGM'lerin geçen ekim ayında yeniden göreve başladığı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında 13 Ocak itibarıyla olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararname yayımladığı ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye'de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.

Kaynak: AA