  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.562
    EURO 3.887
  • BIST 94522.34
    ALTIN 144.95
Buradasınız : » » Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması

Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması

Mısır mahkemesi, yönetim karşıtı 4 kişinin dosyasının idamlarına ilişkin görüş alınması için müftülüğe gönderilmesine karar verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırda darbe karşıtlarının yargılanması

Mısır mahkemesinin, yönetim karşıtı 4 kişinin dosyasını idamlarına ilişkin görüş alınması için müftülüğe gönderilmesine karar verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Buhayra ilindeki Demenhur Ceza Mahkemesi, "şiddet olaylarına karışmak ve yasa dışı örgüte üye olmak" suçlamalarıyla biri gıyaben yargılanan 4 kişinin dosyasını idamları hakkında görüş alınması amacıyla müftülüğe gönderecek.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler yapılmış, eylemlere katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor. AA

Etiketler: mısır mahkemesi, mısır, darbe karşıtı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER