Mısır'da camiyi hedef alan saldırıya dünyadan tepkiler

Mısır'da dün meydana gelen ve camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıya ilişkin olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, eşi ve Kanada halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan Trudeau yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu anlamsız saldırı, bir ibadet yerinde ve insanların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken bir yerde dua eden kişileri hedef aldı. Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu zor zamanlarda Mısır halkıyla omuz omuzayız. Mısır hükümetine tam destek veriyoruz ve böylesine dehşet verici eylemlere yol açan şiddet yanlısı aşırılıklara karşı müttefiklerimiz ve uluslararası toplumla yakın çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu tür terör eylemlerine karşı durmalı ve barış değerlerini destekleyerek nefrete karşı savaşmalıyız."

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA