  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mısır'da Ahmed Şefik 2018'de cumhurbaşkanlığına aday

Mısır'da Ahmed Şefik 2018'de cumhurbaşkanlığına aday

Mısır'da devrik lider Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik'in, ülkede 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma kararı aldığı bildirildi.

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Mısırda Ahmed Şefik 2018de cumhurbaşkanlığına aday

Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, eski başbakan Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı kararlaştırdığını söyledi.

Seyyid, 2012 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Şefik'in, ülkeye dönüş tarihini de bizzat kendisinin belirleyeceğini belirtti.

2012'de yüzde 48 oy almıştı

Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed Mursi ile yarışan Ahmed Şefik yüzde 48,27 oy alırken Mursi yüzde 51,73 oy alarak ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olmuştu.

Etiketler: ahmed şefik, mısır
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