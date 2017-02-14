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Mısır'da 9 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı

Mısır'da 9 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldığı bildirildi.

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Mısırda 9 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında toplanan ve Başbakan Şerif İsmail'in de hazır bulunduğu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından sunulan kabine değişikliği kabul edildi.

Meclis Başkanı Abdulal, Cumhurbaşkanı Sisi'nin sunduğu kabine değişikliğini milletveliklerinin üçte birinin onayladığını duyurdu.

Kabine değişikliği kapsamında Tarım Bakanlığına Abdulmunim el-Benna, Hukuki İşlerden ve Parlamentodan Sorumlu Devlet Bakanlığına Ömer Mervan, Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığına Ali Musaylihi, Yerel Kalkınma Bakanlığına Muhammed Hişam eş-Şerif, Planlama Takip ve İdare Reformu Bakanlığına Hale es-Said, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Halid Abdulgaffar ve Ulaştırma Bakanlığına Hişam Arafat atandı.

Öte yandan Uluslararası İşbirliği ile Yatırım bakanlıkları birleştirilerek başına önceden Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Sahar Nasr, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile Teknik Eğitim Bakanlığıyla birleştirilerek başına Tarık Şevki getirildi.

Kabinedeki en önemli değişikliklerden birinin Eylül 2016'da Tedarik ve İç Ticaret Bakanı olarak atanan Tümgeneral Muhammed Ali eş-Şeyh olduğu belirtiliyor.

Mısır anayasanın 147'inci maddesi cumhurbaşkanına, başbakana danışarak ve parlamentoda mutlak çoğunluğun onayını alarak kabine değişikliği yapma hakkı tanıyor.

Eylül 2015'te göreve gelen İsmail hükümetinde üçüncü kez revizyona gidildiği belirtiliyor. İlk olarak Mart 2016'da 10 bakanlıkta değişiklik yapılmıştı, Eylül 2016'da da görevinden istifa eden Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Halid Hanefi'nin yerine Tümgeneral Muhammed Ali eş-Şeyh atanmıştı.

Başbakan Şerif İsmail dün akşam yaptığı açıklamada kabine değişikliğiyle mevcut hükümetin çabaladığı ekonomik hedefleri gerçekleştimeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle mevcut hükümet ciddi eleştiriler alıyor. AA

Etiketler: Mısır kabine değişikliği, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
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