Mısır'da 43 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi

Mısır'da "Başbakanlık olayları" olarak bilinen davada tutuklu 43 sanığın müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın bugünkü karar duruşmasında 43 sanık hakkında müebbet hapis ve 17 milyon 684 bin cüneyh (Yaklaşık 1 milyon dolar) para cezasına hükmetti.

Aynı davada yargılanan 9 çocuk hakkında onar yıl, bir genç kız hakkında 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, 92 tutuklu sanığın ise beraatını kararlaştırdı.

Kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Savcılık, 16 Aralık 2011'de Başbakanlık binası önünde yaşanan şiddet olaylarından dolayı 269 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açmıştı.

Mahkeme, gıyaben yargılanan 39'u çocuk 268 sanık hakkında Şubat 2015'te onar yıl hapis cezası vermiş, davanın tek tutuklu sanığı muhalif aktivist Ahmed Duma ise müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aranan 268 sanıktan 145'i yakalandıktan sonra kendileri için yeniden yargı süreci başlamıştı.

Mısır yasalarına göre gıyaben yargılanan ve haklarında hüküm verilen sanıklar tutuklandıktan sonra tekrar yargılanıyor.