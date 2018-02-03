Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, başkent Kahire'deki piramitler bölgesinde bulunan mezarla ilgili yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Anani, mezarın, El-Cebane bölgesinde Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait olduğunu belirtti. Mezarın o dönem toplumunda önemli yeri olan bir kadın kahine ait olduğunu aktaran Anani, bunun 2018 yılının son değil ilk arkeolojik keşfi olduğunu ifade etti.

Anani ayrıca, yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine dayanan mezarın üzerinde nadir rastlanan oymalar bulunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA