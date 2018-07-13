Mısır’da 3 tren vagonu devrildi

Mısır Milli Demiryolları Heyeti Başkanı Seyyid Salim, kendisinin de şu an kazanın yaşandığı bölgeye gittiğini ve kazanın detaylarını yerinde göreceğini sözlerine ekledi.

Salim, tren seferlerinin normal seyrine dönmesi için acil bakım çalışması yapılmasıve vagonların kaldırılması çalışmalarına hemen başlayacaklarını belirtti.

Öte yandan Mısır Ulaştırma Bakanı'nın da kazanın meydana geldiği alana gitmekte olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada ölüm olmadığı ancak 50 kişinin yaralandığı belirtildi.



Kaynak: Al Shorouk