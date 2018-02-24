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Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'ın Minye kentinde, içinde pek çok lahit ve küçük heykelin bulunduğu 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu.

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Mısırda 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'ın Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının bulunduğunu söyledi.

Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu vurguladı.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek, bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.,

Ortaya çıkarılan tarihi yapı bünyesinde iyi korunmuş ancak nemden olumsuz etkilenmiş bir mumyanın da olduğuna değinen Veziri, firavunların 3 bin yıl önce bölgeye lahitler içinde getirilmesinin, bölgenin nemi hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, mezar, Lahit, firavun
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